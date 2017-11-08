"Галатасарай" согласовал переход Турана

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран, скорее всего, в январе перейдёт в "Галатасарай", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, клубы согласовали аренду 30-летнего футболиста до конца сезона за 1,5 миллиона евро с опцией выкупа.

Впрочем, сам Туран ещё не принял предложение "Галатасарая" и может сорвать сделку.

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