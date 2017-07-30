"Галатасарай" согласовал с Феллаини условия личного контракта
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини близок к переходу в "Галатасарай", сообщает Bleacher Report.
По информации источника, турецкий клуб уже согласовал с 29-летним бельгийцем условия четырёхлетнего контракта. Теперь "львам" предстоит договориться с "красными дьяволами" о сумме компенсации за футболиста.
Феллаини выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2013 года, сыграл 133 матча и забил 15 голов.
Не пропустите: Фернандо близок к переходу в "Галатасарай". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Испытание "быками": "Спартак" готовится к домашней битве с "Краснодаром"
-
По старой схеме: "Тосно" уступил "Зениту" на "Петровском"
-
Гол Фернандеша принес "Локомотиву" победу над "Анжи"
-
Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания
-
В первом Эль Класико нового сезона "Барселона" взяла верх над "Реалом"
Лента новостей
-
"Рома" - "Ювентус" - 1:1, по пенальти 4:5 (обзор)
-
Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти
-
Фурсенко: "Хочу вернуть в "Зенит" Аршавина и Денисова"
-
Мотта: "Неймару будет проще остаться в "Барселоне", но мы ждем его в ПСЖ"
-
Хесус Навас возвращается в "Севилью"
-
Дудиев: "Вы заметили, как "Зенит" тянул время в концовке матча с "Тосно"?
-
Испытание "быками": "Спартак" готовится к домашней битве с "Краснодаром"
-
Максимов: "Если "Зенит" сделает предложение, будем разговаривать"
-
"Интер" хочет купить Наби Кейта
-
Моуринью: "Феллаини не перейдет в "Галатасарай", он слишком важен для меня"
-
Иванович: "Матч со "Спартаком" очень важный"
-
Зобнин: "У "Спартака" все придёт в норму в ближайшие два-три тура"
-
Ерохин: "Рад, что "Зенит" победил, игра с "Тосно" была трудной"
-
Манчини: "Маммана прибыл в Санкт-Петербург, надеюсь, что "Зенит" закроет эту сделку"
-
Зуев: "Я счастлив, что забил свой первый гол в Премьер-лиге"
-
"Локомотив" впервые в истории выиграл три стартовых матча в Премьер-лиге
-
Манчини: "На данный момент я не считаю уход Дзюбы возможным, но может произойти что угодно"
-
Кокорин забил свой 50-й гол в чемпионатах России
-
"Манчестер Юнайтед" - "Волеренга" - 3:0 (обзор)
-
"Тосно" - "Зенит" - 0:1 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бешикташ
|34
|77
|2
|Истанбул ББ
|34
|73
|3
|Фенербахче
|34
|64
|4
|Галатасарай
|34
|64
|5
|Антальяспор
|34
|58
|6
|Трабзонспор
|34
|51
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|48
|8
|Генчлербирлиги
|34
|46
|9
|Касимпаса
|34
|43
|10
|Коньяспор
|34
|43
|11
|Карабюкспор
|34
|43
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Османлыспор
|34
|38
|14
|Кайсериспор
|34
|38
|15
|Бурсаспор
|34
|38
|16
|Джайкур Ризеспор
|34
|36
|17
|Газиантепспор
|34
|26
|18
|Аданаспор
|34
|25