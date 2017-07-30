"Галатасарай" согласовал с Феллаини условия личного контракта

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини близок к переходу в "Галатасарай", сообщает Bleacher Report.

По информации источника, турецкий клуб уже согласовал с 29-летним бельгийцем условия четырёхлетнего контракта. Теперь "львам" предстоит договориться с "красными дьяволами" о сумме компенсации за футболиста.

Феллаини выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2013 года, сыграл 133 матча и забил 15 голов.

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