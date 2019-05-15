"Галатасарай" стал обладателем Кубка Турции в 18-й раз

"Галатасарай" в финальном матче обыграл "Акхисар" и стал обладателем Кубка Турции.

Первый гол в матче забил игрок хозяев встречи Элвис Маню. В составе гостей голами отличились Синан Гамюш, Софьян Фегули и Мбай Дианье.

"Акхисар" - "Галатасарай" - 1:3 (0:0)

Голы: Маню, 56 - 1:0, Гюмюш (пенальти), 80 - 1:1; Фегули, 88 - 1:2, Дианье, 90+4 - 1:3.

Для "Галатасарая" это была 18 победа в Кубке Турции. Такого результата не достигала ни одна команда страны.

Не пропустите: "Аякс" обыграл "Де Графсхап" и стал чемпионом Голландии | http://soccernews.ru