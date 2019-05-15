"Галатасарай" стал обладателем Кубка Турции в 18-й раз
"Галатасарай" в финальном матче обыграл "Акхисар" и стал обладателем Кубка Турции.
Первый гол в матче забил игрок хозяев встречи Элвис Маню. В составе гостей голами отличились Синан Гамюш, Софьян Фегули и Мбай Дианье.
"Акхисар" - "Галатасарай" - 1:3 (0:0)
Голы: Маню, 56 - 1:0, Гюмюш (пенальти), 80 - 1:1; Фегули, 88 - 1:2, Дианье, 90+4 - 1:3.
Для "Галатасарая" это была 18 победа в Кубке Турции. Такого результата не достигала ни одна команда страны.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|32
|66
|2
|Истанбул ББ
|32
|66
|3
|Бешикташ
|32
|62
|4
|Трабзонспор
|32
|57
|5
|Малатия Беледийеспор
|32
|47
|6
|Коньяспор
|32
|42
|7
|Аланьяспор
|32
|42
|8
|Антальяспор
|32
|42
|9
|Джайкур Ризеспор
|32
|40
|10
|Фенербахче
|32
|40
|11
|Кайсериспор
|32
|40
|12
|Сивасспор
|32
|38
|13
|Касимпаса
|32
|38
|14
|Анкарагюджю
|32
|37
|15
|Гёзтепе АС Измир
|32
|34
|16
|Бурсаспор
|32
|33
|17
|BB Erzurumspor
|32
|32
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|32
|25