"Галатасарай" стал обладателем Кубка Турции в 18-й раз

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"Галатасарай" стал обладателем Кубка Турции в 18-й раз

"Галатасарай" в финальном матче обыграл "Акхисар" и стал обладателем Кубка Турции. 

Первый гол в матче забил игрок хозяев встречи Элвис Маню. В составе гостей голами отличились Синан Гамюш, Софьян Фегули и Мбай Дианье.

"Акхисар" - "Галатасарай" - 1:3 (0:0)

Голы: Маню, 56 - 1:0,  Гюмюш (пенальти), 80 - 1:1; Фегули, 88 - 1:2, Дианье, 90+4 - 1:3.

Для "Галатасарая" это была 18 победа в Кубке Турции. Такого результата не достигала ни одна команда страны.

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