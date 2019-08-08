"Галатасарай" стал обладателем Суперкубка Турции

В матче за Суперкубок Турции "Галатасарай" обыграл "Акхисар" со счетом 1:0 и стал обладателем трофея. Победу стамбульскому клубу принес марокканский полузащитник Юнес Бельханда.

"Галатасарай" в 16-й раз выиграл Суперкубок, что является рекордом страны. Также клуб 22 раза становился чемпионом Турции.

"Акхисар" – "Галатасарай" - 0:1 (0:1)

Гол: Бельханда, 39 - 0:1

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Нагатомо, Маркао Тейшейра, Луйиндама, Инан, Сери, Бабел, Дурмаз (Фегули, 81), Бююк (Мор, 72), Бельханда (Донк, 90).

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