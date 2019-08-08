"Галатасарай" стал обладателем Суперкубка Турции
В матче за Суперкубок Турции "Галатасарай" обыграл "Акхисар" со счетом 1:0 и стал обладателем трофея. Победу стамбульскому клубу принес марокканский полузащитник Юнес Бельханда.
"Галатасарай" в 16-й раз выиграл Суперкубок, что является рекордом страны. Также клуб 22 раза становился чемпионом Турции.
"Акхисар" – "Галатасарай" - 0:1 (0:1)
Гол: Бельханда, 39 - 0:1
"Галатасарай": Муслера, Мариано, Нагатомо, Маркао Тейшейра, Луйиндама, Инан, Сери, Бабел, Дурмаз (Фегули, 81), Бююк (Мор, 72), Бельханда (Донк, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|69
|2
|Истанбул ББ
|34
|67
|3
|Бешикташ
|34
|65
|4
|Трабзонспор
|34
|63
|5
|Малатия Беледийеспор
|34
|47
|6
|Фенербахче
|34
|46
|7
|Антальяспор
|34
|45
|8
|Коньяспор
|34
|44
|9
|Аланьяспор
|34
|44
|10
|Кайсериспор
|34
|41
|11
|Джайкур Ризеспор
|34
|41
|12
|Сивасспор
|34
|41
|13
|Анкарагюджю
|34
|40
|14
|Касимпаса
|34
|39
|15
|Гёзтепе АС Измир
|34
|38
|16
|Бурсаспор
|34
|37
|17
|BB Erzurumspor
|34
|35
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|27