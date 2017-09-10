"Галатасарай" сыграл вничью с "Антальяспором", "Трабзонспор" обыграл "Генчлербирлиги"

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"Галатасарай" сыграл вничью с "Антальяспором", "Трабзонспор" обыграл "Генчлербирлиги"

Завершились четыре матча 4-го тура чемпионата Турции. Лидер турнира "Галатасарай" впервые в сезоне потерял очки. "Гезтепе", "Бурсаспор" и "Трабзонспор" побеждают.

"Османлыспор" - "Гезтепе" - 0:2 (0:2)

Голы: Бингол, 25 - 0:1, Яхович, 45+3 - 0:2

"Бурсаспор" - "Акхисар" - 3:0 (0:0)

Голы: Батталья, 51 - 1:0, Деларж, 66 - 2:0, Станку, 74 - 3:0

"Трабзонспор" - "Генчлербирлиги" - 3:1 (0:1)
Голы: Ахмет Озек, 6 - 0:1, Шахан, 54 - 1:1, Родальега, 84 - 2:1, Онази, 90 - 3:1

"Антальяспор" - "Галатасарай" - 1:1 (0:1)
Голы: Гомис, 34 - 0:1, Это'О, 82 - 1:1.

Положение лидеров: Галатасарай, Бешикташ - 10, Башакшехир - 9, Трабзонспор, Гезтепе, Кайзериспор - 7.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 4 10
2 Бешикташ 4 10
3 Истанбул ББ 4 9
4 Трабзонспор 4 7
5 Гёзтепе АС Измир 4 7
6 Кайсериспор 4 7
7 Акхисар Беледийе ГС 4 7
8 Бурсаспор 4 6
9 Карабюкспор 4 5
10 Фенербахче 4 5
11 Касимпаса 3 4
12 Малатия Беледийеспор 3 4
13 Аланьяспор 4 4
14 Коньяспор 4 3
15 Антальяспор 4 3
16 Сивасспор 4 3
17 Османлыспор 4 1
18 Генчлербирлиги 4 1
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