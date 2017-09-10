"Галатасарай" сыграл вничью с "Антальяспором", "Трабзонспор" обыграл "Генчлербирлиги"
Завершились четыре матча 4-го тура чемпионата Турции. Лидер турнира "Галатасарай" впервые в сезоне потерял очки. "Гезтепе", "Бурсаспор" и "Трабзонспор" побеждают.
"Османлыспор" - "Гезтепе" - 0:2 (0:2)
Голы: Бингол, 25 - 0:1, Яхович, 45+3 - 0:2
"Бурсаспор" - "Акхисар" - 3:0 (0:0)
Голы: Батталья, 51 - 1:0, Деларж, 66 - 2:0, Станку, 74 - 3:0
"Трабзонспор" - "Генчлербирлиги" - 3:1 (0:1)
Голы: Ахмет Озек, 6 - 0:1, Шахан, 54 - 1:1, Родальега, 84 - 2:1, Онази, 90 - 3:1
"Антальяспор" - "Галатасарай" - 1:1 (0:1)
Голы: Гомис, 34 - 0:1, Это'О, 82 - 1:1.
Положение лидеров: Галатасарай, Бешикташ - 10, Башакшехир - 9, Трабзонспор, Гезтепе, Кайзериспор - 7.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|4
|10
|2
|Бешикташ
|4
|10
|3
|Истанбул ББ
|4
|9
|4
|Трабзонспор
|4
|7
|5
|Гёзтепе АС Измир
|4
|7
|6
|Кайсериспор
|4
|7
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|4
|7
|8
|Бурсаспор
|4
|6
|9
|Карабюкспор
|4
|5
|10
|Фенербахче
|4
|5
|11
|Касимпаса
|3
|4
|12
|Малатия Беледийеспор
|3
|4
|13
|Аланьяспор
|4
|4
|14
|Коньяспор
|4
|3
|15
|Антальяспор
|4
|3
|16
|Сивасспор
|4
|3
|17
|Османлыспор
|4
|1
|18
|Генчлербирлиги
|4
|1