"Галатасарай" - "Трабзонспор" - 2:1 (обзор)

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"Галатасарай" - "Трабзонспор" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 27-го тура чемпионата России между "Галатасараем" и "Трабзонспором" (2:1).

Видео: "Галатасарай" - "Трабзонспор".

Не пропустите: "Галатасарай" победил "Трабзонспор" и вышел на первое место в Суперлиге. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 27 57
2 Истанбул ББ 27 56
3 Бешикташ 27 53
4 Фенербахче 26 48
5 Трабзонспор 27 42
6 Кайсериспор 26 41
7 Сивасспор 27 41
8 Гёзтепе АС Измир 27 40
9 Малатия Беледийеспор 27 37
10 Касимпаса 27 34
11 Акхисар Беледийе ГС 27 34
12 Бурсаспор 27 33
13 Антальяспор 27 31
14 Аланьяспор 27 28
15 Османлыспор 27 28
16 Генчлербирлиги 27 27
17 Коньяспор 27 25
18 Карабюкспор 27 12
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