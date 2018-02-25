"Галатасарай" уничтожил "Бурсаспор" и другие результаты 23-го тура чемпионата Турции
В рамках 23-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. Выделим домашнюю разгромную победу "Галатасарая" над "Бурсаспором" и гостевую волевую победу "Трабзонспора" над "Аланьяспором".
"Акхисар Беледие" – "Коньяспор" - 3:0
Голы: Селезнёв, 15 - 1:0, Селезнёв, 68 - 2:0, Сержиньо, 88 - 3:0.
"Галатасарай" – "Бурсаспор" - 5:0
Голы: Гомис, 11 - 1:0, Родригеш, 42 - 2:0, Азиз, 49 - 3:0, Гомис, 72 - 4:0, Гомис, 90 - 5:0.
Удаление: Трост-Эконг (38) - "Бурсаспор".
"Кайсериспор" – "Касымпаша" - 3:2
Голы: Дианье, 2 - 0:1, Тюрюч, 20 - 1:1, Баджи, 74 - 2:1, Булут, 78 (пенальти) - 3:1, Трезеге, 90 (пенальти) - 3:2.
Удаление: Сары (66) - "Касымпаша".
"Аланьяспор" – "Трабзонспор" - 1:2
Голы: Акбаба, 8 - 1:0, Йылмаз, 68 - 1:1, Омюр, 77 - 1:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|23
|47
|2
|Истанбул ББ
|22
|46
|3
|Фенербахче
|22
|44
|4
|Бешикташ
|22
|41
|5
|Кайсериспор
|23
|38
|6
|Трабзонспор
|23
|36
|7
|Сивасспор
|22
|34
|8
|Гёзтепе АС Измир
|22
|33
|9
|Акхисар Беледийе ГС
|23
|30
|10
|Касимпаса
|23
|29
|11
|Малатия Беледийеспор
|22
|28
|12
|Бурсаспор
|23
|27
|13
|Генчлербирлиги
|22
|25
|14
|Антальяспор
|22
|24
|15
|Аланьяспор
|23
|21
|16
|Коньяспор
|23
|21
|17
|Османлыспор
|22
|19
|18
|Карабюкспор
|22
|12