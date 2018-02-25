"Галатасарай" уничтожил "Бурсаспор" и другие результаты 23-го тура чемпионата Турции

В рамках 23-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. Выделим домашнюю разгромную победу "Галатасарая" над "Бурсаспором" и гостевую волевую победу "Трабзонспора" над "Аланьяспором".

"Акхисар Беледие" – "Коньяспор" - 3:0

Голы: Селезнёв, 15 - 1:0, Селезнёв, 68 - 2:0, Сержиньо, 88 - 3:0.



"Галатасарай" – "Бурсаспор" - 5:0

Голы: Гомис, 11 - 1:0, Родригеш, 42 - 2:0, Азиз, 49 - 3:0, Гомис, 72 - 4:0, Гомис, 90 - 5:0.

Удаление: Трост-Эконг (38) - "Бурсаспор".



"Кайсериспор" – "Касымпаша" - 3:2

Голы: Дианье, 2 - 0:1, Тюрюч, 20 - 1:1, Баджи, 74 - 2:1, Булут, 78 (пенальти) - 3:1, Трезеге, 90 (пенальти) - 3:2.

Удаление: Сары (66) - "Касымпаша".



"Аланьяспор" – "Трабзонспор" - 1:2

Голы: Акбаба, 8 - 1:0, Йылмаз, 68 - 1:1, Омюр, 77 - 1:2.

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