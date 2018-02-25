"Галатасарай" уничтожил "Бурсаспор" и другие результаты 23-го тура чемпионата Турции

Теги галатасарайтрабзонспоркайсериспоракхисар беледийе гс

"Галатасарай" уничтожил "Бурсаспор" и другие результаты 23-го тура чемпионата Турции

В рамках 23-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. Выделим домашнюю разгромную победу "Галатасарая" над "Бурсаспором" и гостевую волевую победу "Трабзонспора" над "Аланьяспором".

"Акхисар Беледие" – "Коньяспор" - 3:0

Голы: Селезнёв, 15 - 1:0, Селезнёв, 68 - 2:0, Сержиньо, 88 - 3:0.


"Галатасарай" – "Бурсаспор" - 5:0

Голы: Гомис, 11 - 1:0, Родригеш, 42 - 2:0, Азиз, 49 - 3:0, Гомис, 72 - 4:0, Гомис, 90 - 5:0.

Удаление: Трост-Эконг (38) - "Бурсаспор".


"Кайсериспор" – "Касымпаша" - 3:2

Голы: Дианье, 2 - 0:1, Тюрюч, 20 - 1:1, Баджи, 74 - 2:1, Булут, 78 (пенальти) - 3:1, Трезеге, 90 (пенальти) - 3:2.

Удаление: Сары (66) - "Касымпаша".


"Аланьяспор" – "Трабзонспор" - 1:2

Голы: Акбаба, 8 - 1:0, Йылмаз, 68 - 1:1, Омюр, 77 - 1:2.

Не пропустите: Жеребьёвка Лиги Европы: "Зенит" сыграет с "РБ Лейпциг", "Локомотив" будет противостоять "Атлетико", ЦСКА – "Лиону" и другие пары 1/8 финала. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"

Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 23 47
2 Истанбул ББ 22 46
3 Фенербахче 22 44
4 Бешикташ 22 41
5 Кайсериспор 23 38
6 Трабзонспор 23 36
7 Сивасспор 22 34
8 Гёзтепе АС Измир 22 33
9 Акхисар Беледийе ГС 23 30
10 Касимпаса 23 29
11 Малатия Беледийеспор 22 28
12 Бурсаспор 23 27
13 Генчлербирлиги 22 25
14 Антальяспор 22 24
15 Аланьяспор 23 21
16 Коньяспор 23 21
17 Османлыспор 22 19
18 Карабюкспор 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов