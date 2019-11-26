"Галатасарай" упустил победу над "Брюгге" в Лиге Чемпионов
"Галатасарай" не смог обыграть "Брюгге" в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Галатасарай" - "Брюгге" 1:1 (1:0)
Голы: Бююк, 11 - 1:0, Диатта, 90 - 1:1.
"Галатасарай": Муслера, Мариано, Маркао Тейшейра, Нагатомо, Байрам (Инан, 80), Лемина, Сери (Ярдымджи, 90), Фегули, Бельханда (Мор, 87), Бююк, Донк.
"Брюгге": Миньоле, Мехеле, Рикка, Дели, Альварес, Бонавентуре (Схрейверс, 58), Ванакен, Диатта, Ритс (де Кетеларе, 46), Мата, Опенда (Окереке, 77).
"Галатасарай" с 2 баллами занимает 4 место в группе А. У "Брюгге" 3 очка и 3 позиция. Благодаря этому результату "Реал" прошел в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
В заключительном туре "Брюгге" сыграет с "Реалом", а "Галатасарай" встретится с ПСЖ.
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