"Галатасарай" усилился нигерийским форвардом

Нигерийский нападающий "Эвертона" Генри Оньекуру перешел в "Галатасарай", сообщает официальный сайт клуба.

Турецкий клуб арендовал футболиста на один год за 800 тысяч евро.

21-летний Оньекуру перешел в "Эвертон" в 2017 году, но сразу же был отдан в аренду "Андерлехт", за который сыграл 28 матчей и забил 10 голов. Сыграл 2 матча за сборную Нигерии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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