"Галатасарай" уступил "Трабзонспору", победы "Сивасспора", "Коньяспора" и "Бурсаспора"

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"Галатасарай" уступил "Трабзонспору", победы "Сивасспора", "Коньяспора" и "Бурсаспора"

Завершились матчи 10-го тура чемпионата Турции. Лидер турнира "Галатасарай" в гостях уступил "Трабзонспору". В других поединках побед добились "Сивасспор", "Бурсаспор" и "Коньяспор".

"Трабзонспор" - "Галатасарай" - 2:1 (0:0)
Голы: Н'Дойе, 49 - 1:0, Язичи, 69 - 2:0, Родригес, 86 - 2:1

"Бурсаспор" - "Антальяспор" - 4:0 (1:0)
Голы: Агу, 37 - 1:0, Бехич, 46 - 2:0, Кембо-Экоко, 70 - 3:0, Батталья, 90 - 4:0

"Карабюкспор" - "Сивасспор" - 0:1 (0:0)
Гол: Коне, 72 - 0:1

"Коньяспор" - "Османлыспор" - 1:0 (0:0)
Гол: Милошевич, 69 - 1:0

Положение лидеров: Галатасарай - 23, Башакшехир - 20, Бешикташ - 18, Кайзериспор, Гёзтепе, Акхисар - 17...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 10 23
2 Истанбул ББ 10 20
3 Бешикташ 10 18
4 Кайсериспор 9 17
5 Гёзтепе АС Измир 10 17
6 Акхисар Беледийе ГС 10 17
7 Бурсаспор 10 16
8 Сивасспор 10 16
9 Фенербахче 9 15
10 Малатия Беледийеспор 10 14
11 Трабзонспор 10 12
12 Аланьяспор 10 11
13 Касимпаса 10 11
14 Коньяспор 10 10
15 Антальяспор 10 9
16 Карабюкспор 10 8
17 Генчлербирлиги 10 8
18 Османлыспор 10 7
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