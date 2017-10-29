"Галатасарай" уступил "Трабзонспору", победы "Сивасспора", "Коньяспора" и "Бурсаспора"
Завершились матчи 10-го тура чемпионата Турции. Лидер турнира "Галатасарай" в гостях уступил "Трабзонспору". В других поединках побед добились "Сивасспор", "Бурсаспор" и "Коньяспор".
"Трабзонспор" - "Галатасарай" - 2:1 (0:0)
Голы: Н'Дойе, 49 - 1:0, Язичи, 69 - 2:0, Родригес, 86 - 2:1
"Бурсаспор" - "Антальяспор" - 4:0 (1:0)
Голы: Агу, 37 - 1:0, Бехич, 46 - 2:0, Кембо-Экоко, 70 - 3:0, Батталья, 90 - 4:0
"Карабюкспор" - "Сивасспор" - 0:1 (0:0)
Гол: Коне, 72 - 0:1
"Коньяспор" - "Османлыспор" - 1:0 (0:0)
Гол: Милошевич, 69 - 1:0
Положение лидеров: Галатасарай - 23, Башакшехир - 20, Бешикташ - 18, Кайзериспор, Гёзтепе, Акхисар - 17...
Не пропустите: "Бешикташ" одолел "Аланьяспор" и другие результаты 10-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Реал" и "Атлетико" интересуются вингером ПСЖ
-
Анчелотти: "На данный момент я не знаю, где продолжу карьеру"
-
В "Реале" остались недовольны формой Роналду
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Арменией и Италией
-
Начо: "Будет разыгрываться ещё много очков, у нас есть гордость, чтобы биться"
-
Канте восстановился после травмы
-
Уткин раскритиковал Роберто Манчини
-
Карвахаль вскоре вернётся на поле
-
"Ювентус" возобновил интерес к Джану
-
"Исламское государство" угрожает Роналду
-
Лекенс возглавил сборную Венгрии
-
Иньеста пропустит ещё два матча
-
Алли призвал не зацикливаться на поражении от "Манчестер Юнайтед"
-
Российские коммунисты сравнили "Зенит" с правительством либералов
-
Анчелотти: "Видеоповторы ввели слишком поздно"
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров
-
"Милан" и "Манчестер Юнайтед" поборются за Упамекано
-
Левандовски не сыграет с "Селтиком"
-
Шевченко: "Я верю в украинский футбол"
-
Три ключевых игрока "Реала" рискуют пропустить матч с "Тоттенхэмом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|10
|23
|2
|Истанбул ББ
|10
|20
|3
|Бешикташ
|10
|18
|4
|Кайсериспор
|9
|17
|5
|Гёзтепе АС Измир
|10
|17
|6
|Акхисар Беледийе ГС
|10
|17
|7
|Бурсаспор
|10
|16
|8
|Сивасспор
|10
|16
|9
|Фенербахче
|9
|15
|10
|Малатия Беледийеспор
|10
|14
|11
|Трабзонспор
|10
|12
|12
|Аланьяспор
|10
|11
|13
|Касимпаса
|10
|11
|14
|Коньяспор
|10
|10
|15
|Антальяспор
|10
|9
|16
|Карабюкспор
|10
|8
|17
|Генчлербирлиги
|10
|8
|18
|Османлыспор
|10
|7