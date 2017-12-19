"Галатасарай" уволил главного тренера

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"Галатасарай" уволил главного тренера

"Галатасарай" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Игора Тудора.

Решение об отставке хорватского специалиста было принято по итогам заседания совета директоров стамбульского клуба.

Стоит отметить, что по итогам 16 туров "Галатасарай" делит второе место с "Фенербахче", отставая от лидирующего "Истанбула" всего на 1 очко.

Не пропустите: "Фенербахче" и "Гёзтепе" побеждают в 16-м туре чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 16 33
2 Фенербахче 16 32
3 Галатасарай 16 32
4 Бешикташ 16 30
5 Кайсериспор 16 30
6 Гёзтепе АС Измир 16 30
7 Трабзонспор 16 28
8 Бурсаспор 16 24
9 Сивасспор 16 23
10 Малатия Беледийеспор 16 19
11 Касимпаса 16 19
12 Акхисар Беледийе ГС 16 19
13 Аланьяспор 16 18
14 Коньяспор 16 14
15 Османлыспор 16 14
16 Антальяспор 16 14
17 Генчлербирлиги 16 13
18 Карабюкспор 16 8
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