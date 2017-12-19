"Галатасарай" уволил главного тренера

"Галатасарай" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Игора Тудора.

Решение об отставке хорватского специалиста было принято по итогам заседания совета директоров стамбульского клуба.

Стоит отметить, что по итогам 16 туров "Галатасарай" делит второе место с "Фенербахче", отставая от лидирующего "Истанбула" всего на 1 очко.

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