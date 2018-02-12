"Галатасарай" в родных стенах громит "Антальяспор"

В рамках 21-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" на своём поле без проблем разобрался с "Антальяспором". "Львы" ещё в первом тайме забили в ворота соперника три безответных гола - дубль в активе Бафетимби Гомиса, ещё один результативный удар на счету Софиана Фегули.

"Галатасарай" – "Антальяспор" - 3:0

Голы: Гомис, 14 - 1:0, Гомис, 20 - 2:0, Фегули, 38 - 3:0.

"Галатасарай": Каррассо, Майкон (Джуру, 78), Нагатомо, Линнес, Азиз, Родригеш (Гюмюш, 82), Донк, Бельханда, Инан, Фегули (Озтекин, 79), Гомис.

Удаление: Бельханда (90).

Не пропустите: "Фенербахче" обыграл лидирующий "Башакшехир", "Коньяспор" и "Акхисар" также побеждают. | http://soccernews.ru