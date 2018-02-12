"Галатасарай" в родных стенах громит "Антальяспор"

Теги галатасарайантальяспорбафетимби гомиссофиан фегули

"Галатасарай" в родных стенах громит "Антальяспор"

В рамках 21-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" на своём поле без проблем разобрался с "Антальяспором". "Львы" ещё в первом тайме забили в ворота соперника три безответных гола - дубль в активе Бафетимби Гомиса, ещё один результативный удар на счету Софиана Фегули.

"Галатасарай" – "Антальяспор" - 3:0

Голы: Гомис, 14 - 1:0, Гомис, 20 - 2:0, Фегули, 38 - 3:0.

"Галатасарай": Каррассо, Майкон (Джуру, 78), Нагатомо, Линнес, Азиз, Родригеш (Гюмюш, 82), Донк, Бельханда, Инан, Фегули (Озтекин, 79), Гомис.

Удаление: Бельханда (90).

Не пропустите: "Фенербахче" обыграл лидирующий "Башакшехир", "Коньяспор" и "Акхисар" также побеждают. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 21 44
2 Истанбул ББ 21 43
3 Фенербахче 21 41
4 Бешикташ 21 40
5 Кайсериспор 21 35
6 Трабзонспор 21 33
7 Гёзтепе АС Измир 21 33
8 Сивасспор 21 31
9 Малатия Беледийеспор 21 27
10 Бурсаспор 21 26
11 Касимпаса 21 26
12 Акхисар Беледийе ГС 21 24
13 Генчлербирлиги 21 22
14 Аланьяспор 21 21
15 Антальяспор 21 21
16 Коньяспор 21 20
17 Османлыспор 21 19
18 Карабюкспор 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов