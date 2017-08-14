"Галатасарай" в родных стенах разгромил "Кайсериспор"

В рамках первого тура чемпионата Турции "Галатасарай" на своём поле одержал крупную победу над "Кайсериспором".

"Галатасарай" – "Кайсериспор" - 4:1

Голы: Джигерджи, 16 - 1:0, Гюлен, 29 - 1:1, Бельханда, 35 - 2:1, Гомис, 37 - 3:1, Гомис, 87 - 4:1.

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Азиз, Линнес, Майкон, Фернандо (Гюнтер, 82), Джигерджи, Родригеш, Ндиайе (Гюмюш, 73), Бельханда (Дердийок, 87), Гомис.

"Кайсериспор": Лунг, Лопеш, Сэпунару, Кана-Бийик, Гюлен, Эспиноса (Баджи, 56), Вурал, Рик (Мендеш, 46), Тюрюч, Булут, Гьян (Биа, 71).

Удаление: Лопеш (85).

Не пропустите: Фегули стал игроком "Галатасарая". | http://soccernews.ru