"Галатасарай" в родных стенах разгромил "Кайсериспор"

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"Галатасарай" в родных стенах разгромил "Кайсериспор"

В рамках первого тура чемпионата Турции "Галатасарай" на своём поле одержал крупную победу над "Кайсериспором".

"Галатасарай" – "Кайсериспор" - 4:1

Голы: Джигерджи, 16 - 1:0, Гюлен, 29 - 1:1, Бельханда, 35 - 2:1, Гомис, 37 - 3:1, Гомис, 87 - 4:1.

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Азиз, Линнес, Майкон, Фернандо (Гюнтер, 82), Джигерджи, Родригеш, Ндиайе (Гюмюш, 73), Бельханда (Дердийок, 87), Гомис.  

"Кайсериспор": Лунг, Лопеш, Сэпунару, Кана-Бийик, Гюлен, Эспиноса (Баджи, 56), Вурал, Рик (Мендеш, 46), Тюрюч, Булут, Гьян (Биа, 71).

Удаление: Лопеш (85).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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