"Галатасарай" в третий раз арендовал игрока "Монако"
"Галатасарай" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера "Монако" Генри Оньекуру.
Турецкий клуб взял в аренду 23-летнего футболиста до завершения сезона за 650 тысяч евро.
Стоит отметить, что стамбульские "львы" заимствуют нигерийца уже в третий раз. Он взял себе 7-й номер.
Напомним, что в декабре Оньекуру интересовался ЦСКА, но сам игрок российский вариант продолжения карьеры отверг.
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|28
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|3
|Сивасспор
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|Галатасарай
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|Бешикташ
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|6
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|Газиантеп ББ
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