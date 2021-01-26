"Галатасарай" в третий раз арендовал игрока "Монако"

"Галатасарай" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера "Монако" Генри Оньекуру.

Турецкий клуб взял в аренду 23-летнего футболиста до завершения сезона за 650 тысяч евро.

Стоит отметить, что стамбульские "львы" заимствуют нигерийца уже в третий раз. Он взял себе 7-й номер.

Напомним, что в декабре Оньекуру интересовался ЦСКА, но сам игрок российский вариант продолжения карьеры отверг.

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