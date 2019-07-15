"Галатасарай" ведёт переговоры об аренде игрока "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред может продолжить карьеру в Турции, сообщает Fotomac.

По информации источника, "Галатасарай" сделал запрос об аренде бразильского хавбека.

"Красные дьяволы" готовы расстаться с 26-летним футболистом на временной основе. За годичную аренду они требуют 2 миллиона евро.

Прошлым летом "МЮ" купил Фреда у "Шахтёра" за 59 миллионов евро.

В дебютном сезоне игрок провёл всего 25 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" близок к приобретению защитника сборной Англии. | http://soccernews.ru