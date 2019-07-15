"Галатасарай" ведёт переговоры об аренде игрока "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедгалатасарайфредтрансферы

"Галатасарай" ведёт переговоры об аренде игрока "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред может продолжить карьеру в Турции, сообщает Fotomac.

По информации источника, "Галатасарай" сделал запрос об аренде бразильского хавбека.

"Красные дьяволы" готовы расстаться с 26-летним футболистом на временной основе. За годичную аренду они требуют 2 миллиона евро.

Прошлым летом "МЮ" купил Фреда у "Шахтёра" за 59 миллионов евро.

В дебютном сезоне игрок провёл всего 25 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" близок к приобретению защитника сборной Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Алжир играет дисциплинировано и слаженно, в матче против Нигерии "лисы" стали фаворитом на победу в КАН: разбираем центральный полуфинал турнира

Алжир играет дисциплинировано и слаженно, в матче против Нигерии "лисы" стали фаворитом на победу в КАН: разбираем центральный полуфинал турнира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов