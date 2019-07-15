"Галатасарай" ведёт переговоры об аренде игрока "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред может продолжить карьеру в Турции, сообщает Fotomac.
По информации источника, "Галатасарай" сделал запрос об аренде бразильского хавбека.
"Красные дьяволы" готовы расстаться с 26-летним футболистом на временной основе. За годичную аренду они требуют 2 миллиона евро.
Прошлым летом "МЮ" купил Фреда у "Шахтёра" за 59 миллионов евро.
В дебютном сезоне игрок провёл всего 25 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" близок к приобретению защитника сборной Англии. | http://soccernews.ru
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