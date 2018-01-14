"Галатасарай" включился в борьбу за Ибрагимовича

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"Галатасарай" включился в борьбу за Ибрагимовича

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович попал в сферу интересов "Галатасарая", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "львы" намерены составить конкуренцию "Бешикташу" в борьбе за 36-летнего шведа.

Примечательно, что оба клуба хотят подписать Ибрагимовича, который в этом сезоне забил 1 гол в 7 матчах, уже в январе. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Истанбул ББ 16 33
2 Фенербахче 16 32
3 Галатасарай 16 32
4 Бешикташ 16 30
5 Кайсериспор 16 30
6 Гёзтепе АС Измир 16 30
7 Трабзонспор 16 28
8 Бурсаспор 16 24
9 Сивасспор 16 23
10 Малатия Беледийеспор 16 19
11 Касимпаса 16 19
12 Акхисар Беледийе ГС 16 19
13 Аланьяспор 16 18
14 Коньяспор 16 14
15 Османлыспор 16 14
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17 Генчлербирлиги 16 13
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