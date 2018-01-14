"Галатасарай" включился в борьбу за Ибрагимовича

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович попал в сферу интересов "Галатасарая", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "львы" намерены составить конкуренцию "Бешикташу" в борьбе за 36-летнего шведа.

Примечательно, что оба клуба хотят подписать Ибрагимовича, который в этом сезоне забил 1 гол в 7 матчах, уже в январе. | http://soccernews.ru