"Галатасарай" включился в борьбу за Влашича

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"Галатасарай" включился в борьбу за Влашича

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Takvim, подписать 21-летнего хорвата хочет "Галатасарай".

Стамбульские "львы" видят в хавбеке армейцев замену для Юнеса Бельханда.

Напомним, что Влашич выступает за ЦСКА на правах аренды, в текущем сезоне он сыграл 31 матч, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

Трансфер футболиста принадлежит "Эвертону". Его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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