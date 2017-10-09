"Галатасарай" возобновил интерес к Асамоа

Полузащитник туринского "Ювентуса" Квадво Асамоа может продолжить карьеру в "Галатасарае", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, президент турецкого клуба Дурсун Озбек заявил о готовности сделать новое предложение по трансферу 28-летнего ганца.

Напомним, что прошлым летом "Галатасарай" уже пытался купить Асамоа, однако тогда "бьянконери" отказались отпускать футболиста.

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