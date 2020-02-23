"Галатасарай" впервые за последний 21 год обыграл "Фенербахче" на выезде

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"Галатасарай" впервые за последний 21 год обыграл "Фенербахче" на выезде

В матче 23-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" впервые с 1999 года на своем поле проиграл "Галатасараю". Победу гостям принесли голы Райана Донка, Радамеля Фалькао и Анри Оньекуру. В составе хозяев отличился Макс Крузе.

Поединок прошел в ожесточенной борьбе и арбитр показал игрокам 12 желтых и две красные карточки.

Благодаря победе "Галатасарай" поднялся на второе место в турецкой Суперлиге. "Фенербахче" остался на шестой позиции. 

"Фенербахче" - "Галатасарай" - 1:3 (1:1)
Голы: Крузе, 21 (с пенальти) - 1:0, Донк, 40 - 1:1, Фалькао, 80 (с пенальти) - 1:2, Оньекуру, 90+6 - 1:3

"Фенерюахче": Байиндир, Исла (Эрдинч, 81), Сикейра, Азиз, Калдирим, Туфан, Арслан (Турук, 60), Дирар, Чигерчи (Экичи, 88), Крузе, Мурики

"Галатасарай": Муслера, Сараччи, Маркао, Донк, Мариано, Сери, Байрам, Оньекуру (Буюк, 90+8), Бельханда, Фегули (Акбаба, 90+7), Фалькао (Чалик, 85)

Удаления: Турук (84), Бельханда (84) 

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