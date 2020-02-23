"Галатасарай" впервые за последний 21 год обыграл "Фенербахче" на выезде
В матче 23-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" впервые с 1999 года на своем поле проиграл "Галатасараю". Победу гостям принесли голы Райана Донка, Радамеля Фалькао и Анри Оньекуру. В составе хозяев отличился Макс Крузе.
Поединок прошел в ожесточенной борьбе и арбитр показал игрокам 12 желтых и две красные карточки.
Благодаря победе "Галатасарай" поднялся на второе место в турецкой Суперлиге. "Фенербахче" остался на шестой позиции.
"Фенербахче" - "Галатасарай" - 1:3 (1:1)
Голы: Крузе, 21 (с пенальти) - 1:0, Донк, 40 - 1:1, Фалькао, 80 (с пенальти) - 1:2, Оньекуру, 90+6 - 1:3
"Фенерюахче": Байиндир, Исла (Эрдинч, 81), Сикейра, Азиз, Калдирим, Туфан, Арслан (Турук, 60), Дирар, Чигерчи (Экичи, 88), Крузе, Мурики
"Галатасарай": Муслера, Сараччи, Маркао, Донк, Мариано, Сери, Байрам, Оньекуру (Буюк, 90+8), Бельханда, Фегули (Акбаба, 90+7), Фалькао (Чалик, 85)
Удаления: Турук (84), Бельханда (84)
Не пропустите: Форвард "Газиантепспора" не забил два пенальти за пять минут в чемпионате Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|22
|45
|2
|Галатасарай
|23
|45
|3
|Сивасспор
|23
|45
|4
|Истанбул ББ
|22
|43
|5
|Аланьяспор
|23
|39
|6
|Фенербахче
|23
|38
|7
|Бешикташ
|23
|37
|8
|Гёзтепе АС Измир
|22
|34
|9
|Газиантеп ББ
|23
|31
|10
|Генчлербирлиги
|23
|27
|11
|Антальяспор
|23
|25
|12
|Малатия Беледийеспор
|22
|24
|13
|Денизлиспор
|22
|24
|14
|Джайкур Ризеспор
|21
|24
|15
|Коньяспор
|23
|21
|16
|Анкарагюджю
|23
|20
|17
|Касимпаса
|22
|16
|18
|Кайсериспор
|23
|16