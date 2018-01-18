"Галатасарай" вышел в четвертьфинал Кубка Турции

В ответном матче 1/8 финала Кубка Турции "Галатасарай" на выезде разгромил "Буджаспор" и вышел в следующий раунд. Победу стамбульцам принесли голы Бафетимби Гомиса, Ясина Озтекина и Софьяна Фегули.

"Буджаспор" - "Галатасарай" - 0:3 (0:2) - первый матч - 0:3

Голы: Гомис, 33 - 0:1, Озтекин, 44 - 0:2, Фегули, 53 - 0:3

"Буджаспор": Коч, Йылдырим, Баликув, Язгили, Озкан, Тораман, Финдикчи, Чакмак (Кесгин, 76), Сирин (Перо, 81), Алкан (Алич, 67), Алдемир

"Галатасарай": Искан, Латовлевичи, Гюнтер, Майкон, Мариано, Инан, Донк (Чигерчи, 62), Фегули (Гумус, 68), Бельханда (Дердийок, 46), Озтекин, Гомис

Не пропустите: "Фенербахче", "Коньяспор" и "Генчлербирлиги" вышли в четвертьфинал Кубка Турции. | http://soccernews.ru