"Галатасарай" вышел в четвертьфинал Кубка Турции
В ответном матче 1/8 финала Кубка Турции "Галатасарай" на выезде разгромил "Буджаспор" и вышел в следующий раунд. Победу стамбульцам принесли голы Бафетимби Гомиса, Ясина Озтекина и Софьяна Фегули.
"Буджаспор" - "Галатасарай" - 0:3 (0:2) - первый матч - 0:3
Голы: Гомис, 33 - 0:1, Озтекин, 44 - 0:2, Фегули, 53 - 0:3
"Буджаспор": Коч, Йылдырим, Баликув, Язгили, Озкан, Тораман, Финдикчи, Чакмак (Кесгин, 76), Сирин (Перо, 81), Алкан (Алич, 67), Алдемир
"Галатасарай": Искан, Латовлевичи, Гюнтер, Майкон, Мариано, Инан, Донк (Чигерчи, 62), Фегули (Гумус, 68), Бельханда (Дердийок, 46), Озтекин, Гомис
Не пропустите: "Фенербахче", "Коньяспор" и "Генчлербирлиги" вышли в четвертьфинал Кубка Турции. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Черчесов выразил поддержку Джикии
-
Санчес тренируется с молодёжной командой "Арсенала"
-
"Локомотив" претендует на Оздоева и Шатова
-
Лучшие голы Роналдиньо
-
Реми: "Тренер "Лас-Пальмаса" относится ко мне как к мусору"
-
Моуринью хочет видеть Бэйла в "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" не будет продлевать контракт с Флэнаганом из-за того, что он избил девушку
-
"Сток Сити" отказал "Челси" в трансфере Крауча
-
Агент: "Сантос" решил не продавать Вериссимо в январе"
-
Блан: "Уверен, что "Реал" подойдет в полной боевой готовности к игре с ПСЖ"
-
Официально: Горетцка летом перейдет в "Баварию"
-
Рауш перейдет в "Динамо" за 1,5 миллиона евро
-
Рейнгольд: "Травма Джикии – это трагедия и в этом вина тренеров "Спартака"
-
"Шальке": "Горетцка решил перейти в "Баварию"
-
"Барселона" продлила Роберто
-
"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Фернандиньо
-
"Спартак" может купить защитника "Арсенала" Беляева
-
Венгер: "Уход ван Перси в "МЮ" был более болезненным, чем предстоящий переход Санчеса"
-
Юнес может перейти в "Сток Сити"
-
Булатов: "В Спартаке" происходит что-то не то, игроки получают очень много травм"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|17
|36
|2
|Галатасарай
|17
|35
|3
|Фенербахче
|17
|33
|4
|Бешикташ
|17
|30
|5
|Кайсериспор
|17
|30
|6
|Гёзтепе АС Измир
|17
|30
|7
|Трабзонспор
|17
|29
|8
|Сивасспор
|17
|26
|9
|Бурсаспор
|17
|25
|10
|Малатия Беледийеспор
|17
|22
|11
|Касимпаса
|17
|19
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|17
|19
|13
|Аланьяспор
|17
|18
|14
|Османлыспор
|17
|17
|15
|Антальяспор
|17
|17
|16
|Коньяспор
|17
|15
|17
|Генчлербирлиги
|17
|14
|18
|Карабюкспор
|17
|9