"Галатасарай" вышел в четвертьфинал Кубка Турции

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"Галатасарай" вышел в четвертьфинал Кубка Турции

В ответном матче 1/8 финала Кубка Турции "Галатасарай" на выезде разгромил "Буджаспор" и вышел в следующий раунд. Победу стамбульцам принесли голы Бафетимби Гомиса, Ясина Озтекина и Софьяна Фегули.

"Буджаспор" - "Галатасарай" - 0:3 (0:2) - первый матч - 0:3
Голы: Гомис, 33 - 0:1, Озтекин, 44 - 0:2, Фегули, 53 - 0:3

"Буджаспор": Коч, Йылдырим, Баликув, Язгили, Озкан, Тораман, Финдикчи, Чакмак (Кесгин, 76), Сирин (Перо, 81), Алкан (Алич, 67), Алдемир

"Галатасарай": Искан, Латовлевичи, Гюнтер, Майкон, Мариано, Инан, Донк (Чигерчи, 62), Фегули (Гумус, 68), Бельханда (Дердийок, 46), Озтекин, Гомис

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4 Бешикташ 17 30
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6 Гёзтепе АС Измир 17 30
7 Трабзонспор 17 29
8 Сивасспор 17 26
9 Бурсаспор 17 25
10 Малатия Беледийеспор 17 22
11 Касимпаса 17 19
12 Акхисар Беледийе ГС 17 19
13 Аланьяспор 17 18
14 Османлыспор 17 17
15 Антальяспор 17 17
16 Коньяспор 17 15
17 Генчлербирлиги 17 14
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