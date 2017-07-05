"Галатасарай" заинтересовался защитником "Зенита"

Турецкий "Галатасарай" заинтересовался защитником питерского "Зенита" Луишем Нету, информирует Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, видеть в своей команде 29-летнего португальца изъявил желание лично главный тренер "желто-красных" Игор Тудор.

В завершившемся сезоне Нету сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за "Зенит".

Напомним, "Зенит" хочет купить Алана Руиса. | soccernews.ru