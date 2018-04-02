Галицкий назвал имя нового главного тренера "Краснодара"
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий назвал имя нового главного тренера команды, который сменит на этом посту уволенного сегодня Игоря Шалимова.
"Мы настроены очень сильно на свою академию. Клуб возглавит в следующем сезоне Мурад Мусаев. За шесть оставшихся игр он почувствует ритм. Он 12 лет уже тренирует, из них 6 лет тренирует в системе "Краснодара". Глубоко убеждён, что мы должны доверять российским тренерам. С ним долгое время общался, долго о нём разговаривали с тренером академии. Мы надеемся, что все игроки из нашей команды 99 года, с которой он работал, всей бандой ворвутся в основной состав. Есть, правда, небольшая проблема: у него нет соответствующей категории. Главным тренером будет Олег Фоменко, у которого есть категория. Перед ним будут стоять те же задачи. У нас пятая-шестая команда по бюджету, и он должен делать то, что должен делать. Я не хочу там Тухелей и прочих иностранцев. Это наши ребята. В нашем клубе они всегда сделают больше, чем наёмники, которые приехали сюда за зарплатой. Вот на таких ребятах будет строиться наш клуб" - сказал Галицкий.
Не пропустите: Фоменко возглавил "Краснодар". | http://soccernews.ru
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