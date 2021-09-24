Галицкий назвал критерии для тренера "Краснодара"

Фото инстаграм Сергея Галицкого

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал, какими качествами должен обладать тренер, чтобы возглавить "быков".

"Он должен играть в атаку. Когда получилось, что мы остались без тренера, пригласили Гончаренко, то волновались на эту тему. Мы знали, что будем делать: всё равно покупать тех, кто играет от себя, на себя. Тренер вынужден работать с теми, кто есть. "Барселона" не может "автобус" ставить, у них не получится. Они должны играть первым номером, для этого и собраны такие футболисты", - сказал Галицкий.

Виктор Гончаренко в апреле этого года сменил на посту наставника "Краснодара" Мурада Мусаева.

В текущем розыгрыше РПЛ команда набрала 13 очков в 8 турах и занимает 6-е место в таблице чемпионата.

Не пропустите: Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о своём отношении к деньгам. | http://soccernews.ru