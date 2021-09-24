Галицкий назвал трёх любимых тренеров в РПЛ

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Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий перечислил тренеров, работающих в клубах РПЛ, которые ему импонируют.

"Кто мне нравится? Карпин. Гончаренко ещё. Слуцкий? Ну мне не нравится, во что играет его команда. Мне нравится ещё тренер "Локомотива" Николич. Шварц и Стукалов? Я пока не разобрался. Я с симпатией отношусь и к Шварцу, и к Стукалову, но я пока не разобрался", - сказал Галицкий.

Напомним, что Карпин возглавляет сборную России, Гончаренко - "Краснодар", Слуцкий - "Рубин", Николич - "Локомотив", Шварц - "Динамо", Стукалов - "Уфу".

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