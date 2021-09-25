Галицкий не отказался от идеи про 11 воспитанников в составе "Краснодара"
Фото твиттер РБК
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий поделился мнением о возможности выпускать в стартовом составе команды исключительно выпускников академии.
"Жива ли идея про 11 воспитанников на поле? Давайте так. Во-первых, уже сейчас 12 наших мальчиков играют в командах РПЛ. Это уже чуть больше состава. Во-вторых, современный мир очень нетерпеливый. У нас есть трое ребят, которые, по моему мнению, точно закрепятся - Черников, Сперцян и Сафонов.
Да, у нас были проблемы селекции в школе по 2000-2004 годам. Были ошибки, не так много внимания уделяли селекции. Но мы уже видим, какое количество талантливых мальчиков 2005 года рождения растёт. Будут игроки в первой команде и 2001 года рождения, и 2002-го, и 2003-го, и 2004-го.
Вообще, в команде, которая борется за что-то, средний возраст - 26-27 лет. А у нас старшему - 21-22 года. Мы ведь не можем биться за первую пятёрку 21-летними! Впрочем, это точно будет. Но так, как у "Барселоны" это получилось, больше не будет никогда. Одно дело - претендовать на первую пятёрку чемпионата России, другое - на звание лучшей команды мира. Такая ситуация была у "Манчестер Юнайтед", когда играли 5-6 человек из школы. Мы на это нацелены", - сказал Галицкий.
Бизнесмен является инициатором создания "Краснодара", основанного в феврале 2008 года. В текущем розыгрыше РПЛ "быки" идут на 6-м месте после 8 туров.
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