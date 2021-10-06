Галицкий оценил работу Мусаева на посту главного тренера "Краснодара"
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий поделился мнением о работе Мурада Мусаева в тот момент, когда он возглавлял краснодарский клуб.
"Мусаев два раза был бронзовым призером чемпионата России! Почему "он долго продержался"? И он бы продолжал работать, если бы сам не ушел. Потому что тренер – это недооцененно-переоцененная работа, это же совокупная работа. Если мы не дали ему достаточное количество футболистов, если он выходит против "Севильи" с мальчиками из школы, то какой результат мы хотим получить? Он показал хороший результат", - приводит слова Галицкого в программе "Коммент.Шоу".
37-летний Мусаев тренировал "Краснодар" с 2018 по 2021 годы. Под его руководством клуб однажды пробился в групповой этап Лиги чемпионов и занял третье место в одной группе с "Челси", "Севильей" и "Ренном".
Не пропустите: Карпин ярко отреагировал на отставку Прядкина. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Артем Милевский рассказал, гражданином какой страны он себя считает
-
"Атлетик" продлил контракт с опытным защитником
-
Галицкий оценил работу Мусаева на посту главного тренера "Краснодара"
-
Салах назвал "Ливерпулю" финансовые требования по новому контракту
-
Смолов отреагировал на увольнение Николича из "Локомотива"
-
"Фиорентина" Кокорина теряет основного вратаря
-
Френки де Йонг ярко высказался о проблемах "Барселоны" в начале сезона
-
В Италии планируют протестировать новое правило офсайда
-
Дуглас Коста забил потрясающий гол в чемпионате Бразилии (видео)
-
Главные новости дня: 5 октября
-
Зобнин открыл футбольную школу: названа цена обучения
-
Дзюба получил меньше всех отдыха в Европе за последние три года
-
Сын легенды "Барселоны" убедил Лапорту не увольнять Кумана
-
"Реал" предложил Мбаппе суперконтракт
-
1
Луческу громко высказался о Месси
-
Миранчук может покинуть "Аталанту" зимой
-
В России ярко отреагировали на логотип Евро-2024
-
"Спартак" назвал сроки восстановления группы травмированных игроков
-
Сафонов номинирован на премию "Джентльмен года". Жена обвинила футболиста в измене
-
Легендарный Маттеус развелся с женой-россиянкой