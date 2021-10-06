Галицкий оценил работу Мусаева на посту главного тренера "Краснодара"

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий поделился мнением о работе Мурада Мусаева в тот момент, когда он возглавлял краснодарский клуб.

"Мусаев два раза был бронзовым призером чемпионата России! Почему "он долго продержался"? И он бы продолжал работать, если бы сам не ушел. Потому что тренер – это недооцененно-переоцененная работа, это же совокупная работа. Если мы не дали ему достаточное количество футболистов, если он выходит против "Севильи" с мальчиками из школы, то какой результат мы хотим получить? Он показал хороший результат", - приводит слова Галицкого в программе "Коммент.Шоу".

37-летний Мусаев тренировал "Краснодар" с 2018 по 2021 годы. Под его руководством клуб однажды пробился в групповой этап Лиги чемпионов и занял третье место в одной группе с "Челси", "Севильей" и "Ренном".

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