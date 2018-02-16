Галицкий останется в "Краснодаре"

Бизнесмен Сергей Галицкий не намерен отстраняться от управления "Краснодаром".

Напомним, что на этой неделе владелец клуба продал 29,1 процента акций сети магазинов "Магнит" банку ВТБ. По информации прессы, сделка оценивается в 138 миллиардов рублей.

"Я останусь в футбольном клубе "Краснодар". Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе", - сказал он.

Напомним, "Краснодар" был основан в 2008 году по инициативе Галицкого.

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