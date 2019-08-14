Галицкий отреагировал на историческую победу "Краснодара" над "Порту"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий без слов прокомментировал исторический триумф своей команды в Лиге Чемпионов.

Напомним, что "быки" выбили из турнира грозный "Порту" и теперь сыграют в раунде плей-офф квалификации.

Галицкий в твиттере опубликовал фото команды из раздевалки, сопроводив её импровизированным смайликом.

Стоит отметить, что сегодня бизнесмен празднует день рождения. 14 августа ему исполняется 52 года.

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