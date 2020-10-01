Галицкий отреагировал на первый в истории выход "Краснодара" в групповой этап ЛЧ

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий доволен выходом своей команды в групповой этап Лиги Чемпионов.

Напомним, что "быки" впервые в истории пробились в основную сетку главного еврокбка.

На исторический успех "Краснодара" Галицкий отреагировал в твиттере перевёрнутым смайликом.

— Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) September 30, 2020

Галицкий является инициатором создания футбольного клуба "Краснодар" в феврале 2008 года и его бессменным владельцем.

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