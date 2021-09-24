Галицкий подвёл итоги выступления сборной России на Евро-2020
Фото инстаграм Сергея Галицкого
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий выразил мнение, что выступление сборной России на Чемпионате Европы нельзя считать провалом.
"Я не считаю, что был неудачный Евро. Когда у нас северная страна, процентов 40 времени нельзя заниматься футболом на 70 процентах территории. Нельзя говорить, что у нас 140-миллионная страна играет в футбол. Так что сборные, как мы, могут выступать более удачно или менее удачно.
У нас было космическое выступление на чемпионате мира, но сказка не может продолжаться, когда у нас недостаточно детей, которые играют в футбол, когда детский футбол недостаточно финансировали. Поэтому так и бывает", - сказал Галицкий.
Сборная России вылетела с Евро-2020 по итогам группового этапа, заняв последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.
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