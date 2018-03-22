Галицкий построит два новых манежа в Краснодаре

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Галицкий построит два новых манежа в КраснодареВладелец "Краснодара" Сергей Галицкий пообещал построить в Краснодаре два новых манежа.

"Я буду жить в Краснодаре, буду стараться приносить пользу, это было очень интенсивное время моей жизни. Хочу остаться частным гражданином. Хочу, чтобы ко мне не привлекалось столько внимания, сколько привлекалось ранее.

Я специально продавал свои бумаги как физическое лицо для того, чтобы 17 миллиардов [в качестве налога] попали в городской и краевой бюджеты. Считаю, что это тоже будет неплохой вклад в то, чтобы мы и дальше меняли среду.

Что касается футбола. В этом году планирую построить в городе еще два манежа. Хотим наращивать количество детей, которых в Краснодаре будем принимать в школу.

Кроме того, планирую достроить парк и реконструировать кинотеатр", – сказал Галицкий.

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