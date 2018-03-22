Галицкий построит два новых манежа в Краснодаре
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий пообещал построить в Краснодаре два новых манежа.
"Я буду жить в Краснодаре, буду стараться приносить пользу, это было очень интенсивное время моей жизни. Хочу остаться частным гражданином. Хочу, чтобы ко мне не привлекалось столько внимания, сколько привлекалось ранее.
Я специально продавал свои бумаги как физическое лицо для того, чтобы 17 миллиардов [в качестве налога] попали в городской и краевой бюджеты. Считаю, что это тоже будет неплохой вклад в то, чтобы мы и дальше меняли среду.
Что касается футбола. В этом году планирую построить в городе еще два манежа. Хотим наращивать количество детей, которых в Краснодаре будем принимать в школу.
Кроме того, планирую достроить парк и реконструировать кинотеатр", – сказал Галицкий.
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|22
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|2
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|23
|44
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|23
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Уфа
|23
|34
|7
|Арсенал Тула
|23
|32
|8
|Урал
|23
|28
|9
|Рубин
|23
|27
|10
|Ростов
|23
|27
|11
|Ахмат
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Анжи
|23
|23
|14
|Тосно
|23
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|15
|Амкар
|22
|22
|16
|СКА Хабаровск
|23
|12