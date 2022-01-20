Галицкий рассказал, чего не хватает "Краснодару" для чемпионства

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Галицкий рассказал, чего не хватает "Краснодару" для чемпионства

Фото твиттер РБК

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий считает, что его команда станет реальным претендентом на чемпионство в РПЛ в случае увеличения бюджета.

"Как "Краснодару" стать чемпионом? Во-первых, нам надо позволить иметь такой же бюджет, как у "Зенита". Послушайте, чудес не бывает. Я не видел, чтобы ПСЖ с таким бюджетом занимал последнее место в чемпионате, как и "Барселона" с "Реалом". Повторюсь, худшее, что придумали, - это финансовый фейр-плей. Мы не можем позволить себе иметь бюджет, равный каким-то другим клубам. И это странно.

Я уже говорил, что мы, возможно, никогда не станем чемпионами. Нахождение в футболе - это максимальная радость, которая есть у людей, любящих футбол. Мы хотим выиграть Кубок, хотим стать чемпионами. Может быть, в моей жизни этого не случится. Но это всё равно будет лучшее время, которое я провожу. Это любимая нами игра", - сказал Галицкий.

Бизнесмен является инициатором создания "Краснодара", основанного в феврале 2008 года. В текущем розыгрыше РПЛ "быки" идут на 5-м месте после 18 туров.

Не пропустите: "Краснодар" уступил "Легии" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
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