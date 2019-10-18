Галицкий рассказал о планах по развитию академии "Краснодара"

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Галицкий рассказал о планах по развитию академии "Краснодара"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий оценил перспективы развития клубной академии "быков".

"Сейчас мы пробуем делать несколько вещей, которые освободили бы школу от меня. Мы формируем эндаумент. Всё, что происходит там, должно иметь возможность развиваться. В течение трёх лет мы сформируем эндаумент в школе, чтобы это всё могло существовать без меня, потому что в это вовлечены большое количество - около 12 тысяч мальчишек. Они постоянно в школе, из них 300 - в академии. Это должно иметь фундамент независимо от того, что в моей жизни происходит. Мы формируем финансовую базу и через три года школа сможет существовать без какого-либо моего участия", - сказал Галицкий.

Эндаумент - метод, благодаря которому социально значимая организация может получить дополнительное финансирование.

Галицкий является инициатором создания футбольного клуба "Краснодар", который был основан 22 февраля 2008 года. В РПЛ команда дебютировала в 2011 году.

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