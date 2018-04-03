Галицкий рассказал о причинах увольнения Шалимова

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Галицкий рассказал о причинах увольнения Шалимова

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий прокомментировал увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера "быков".

"Непростое решение для нас было, но мы его приняли. С чем это было связано? Правильно сказал тренер одной из команд  против нас легко готовиться играть, а мы играем в один и тот же футбол. И мы будем продолжать играть в этот футбол, и это очень тяжёлый для постановки футбол. Современная жизнь очень цинична. Все призывают к кубкам и всему прочему. Очень мало романтики в футболе. Но когда мы видим две команды, которые стоят в окопах, разве это то, что мы хотим увидеть? Нам тяжело, что мы пробуем играть в футбол первым номером, с навязыванием своей воли. Уровень футболистов в соревновании достаточно высокий. Легче убегать в пространство, чем создавать. 

Мне кажется, очень несправедливым было большое количество критики в его адрес, ведь тренер может только то, что он может. И селекция у нас была не фантастическая в последнее время, и это тоже сыграло очень большую роль. Когда мы требуем от тренера чего-то особенного, но не даём ему инструментов, нужно разделить ответственность за то, что произошло. Но я бы хотел акцентировать внимание на том, сколько он сделал. Мы имели фантастическое количество интересных матчей, например, с "Зенитом". Мы давали периодически то, что болельщики будут помнить всю жизнь. Я хочу, чтобы это было связано с Игорем. Он проделал большую работу, и я хочу его поблагодарить" - сказал Галицкий.

Напомним, что владелец "Краснодара" уже назвал имя нового главного тренера. | http://soccernews.ru

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