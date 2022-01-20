Галицкий рассказал, влияет ли он на состав "Краснодара"

Фото инстаграм Сергея Галицкого

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий назвал "сказкой" и "мифом" информацию о его влиянии на состав команды.

"Интересуюсь деятельностью клуба, но не более. Придумали сказку, что я влияю на состав, ну и живите с ней. Если президент прилетает на тренировки - это хорошо для болельщиков. Президент живёт клубом. Я узнаю состав команды, когда получаю протоколы. Пусть этот миф живёт", - сказал Галицкий.

В текущем розыгрыше РПЛ "быки" идут на 5-м месте после 18 туров.

В январе у "Краснодара" сменился главный тренер - вместо Виктора Гончаренко команду возглавил Даниэль Фарке.

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