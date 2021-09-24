Галицкий рассказал, за что уважает Валерия Карпина

Фото инстаграм Сергея Галицкого

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

"Для меня лично Карпин сильно эволюционировал. Он умудрённый опытом тренер. У него "Спартак" был - это отдельная жизнь, "Армавир", "Ростов". Он фигура, персонаж. Я с огромным уважением отношусь к таким людям в нашем футболе. Которые говорят: "А что мне этот Зидан?". А когда он был в "Спартаке", я немного улыбался. Он пытался играть первым номером, а контроль мяча в той команде был на недостаточно высоком уровне. Всё время получали за спину.

Но с тех пор он эволюционировал, научился подстраиваться под материал, который у него есть. Это очень важная история. Спикер он тоже великолепный, его интересно слушать, хоть иногда с агрессивностью он и перебарщивал. И хоть он совсем не молодой, но он дал какой-то молодой воздух. Хочется, чтобы у Карпина получилось. Но в "Краснодар" его не рассматривал", - заявил Галицкий.

Карпин в июле был назначен на пост тренера российской сборной. Сначала он решил совмещать работу в "Ростове" и национальной команде, однако в скором времени передумал, расторгнув контракт с донским клубом.

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