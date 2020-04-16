Галицкий, Ротенберги и Федун вошли в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes

В журнале Forbes появился рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по итогам 2019 года.

На первом месте оказался президент холдинга "Интеррос" и ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Его состояние - 19,7 млрд долларов.

Вторым стал президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF)) Владимир Лисин - 18,1 млрд.

На третьем месте расположился глава попечительского совета РФС Леонид Михельсон - 17,1.

Владелец "Челси" Роман Абрамович с состоянием 11,3 млрд долларов расположился на 10 позиции.

13. Сулейман Керимов (экс-владелец "Анжи") - 10

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15. Виктор Рашников (владелец магнитогорского "Металлурга") - 7,3

16. Искандер Махмудов (президент УГМК) - 7,2

17. Дмитрий Рыболовлев (владелец "Монако") - 6,6

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20. Леонид Федун (владелец "Спартака") - 6,3

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23. Петр Авен (член попечительского совета РФС) - 4,6

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29. Сергей Галицкий (владелец "Краснодара") - 3,4

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62. Олег Тиньков (основатель "Тинькофф Банка" - титульного спонсора РПЛ) - 1,6

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81. Борис Ротенберг (президент футбольного "Сочи") - 1,2

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124. Роман Авдеев (владелец "Торпедо") - 750 млн

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184. Александр Дюков (президент РФС) - 500 млн

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