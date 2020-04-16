Галицкий, Ротенберги и Федун вошли в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes
В журнале Forbes появился рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по итогам 2019 года.
На первом месте оказался президент холдинга "Интеррос" и ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Его состояние - 19,7 млрд долларов.
Вторым стал президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF)) Владимир Лисин - 18,1 млрд.
На третьем месте расположился глава попечительского совета РФС Леонид Михельсон - 17,1.
Владелец "Челси" Роман Абрамович с состоянием 11,3 млрд долларов расположился на 10 позиции.
13. Сулейман Керимов (экс-владелец "Анжи") - 10
...
15. Виктор Рашников (владелец магнитогорского "Металлурга") - 7,3
16. Искандер Махмудов (президент УГМК) - 7,2
17. Дмитрий Рыболовлев (владелец "Монако") - 6,6
...
20. Леонид Федун (владелец "Спартака") - 6,3
...
23. Петр Авен (член попечительского совета РФС) - 4,6
...
29. Сергей Галицкий (владелец "Краснодара") - 3,4
...
62. Олег Тиньков (основатель "Тинькофф Банка" - титульного спонсора РПЛ) - 1,6
...
81. Борис Ротенберг (президент футбольного "Сочи") - 1,2
...
124. Роман Авдеев (владелец "Торпедо") - 750 млн
...
184. Александр Дюков (президент РФС) - 500 млн
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20