Галицкий сократил вложения в "Краснодар"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий сократил сумму вложений в свой футбольный клуб, сообщает "РБ Спорт". вложил в «Краснодар» 1,21 миллиарда рублей в течение 2020 года

По информации источника, в 2020 году бизнесмен потратил на "Краснодар" 1,21 миллиарда рублей. У тоже время, за 2019 годом было выделено 1,556 миллиарда рублей. Отмечается также падение выручки "быков", которая за прошлый год составила 1,47 миллиарда рублей, что вдвое ниже, чем в 2019 году.

Напомним, что краснодарцы стали единственной российской командой, которая смогла пробиться в плей-офф еврокубков в сезоне 2020/2021

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Краснодар" занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе команды 31 набранное очко после 20 туров.