Галицкий впервые высказался об уходе Гончаренко из "Краснодара"
Фото инстаграм Сергея Галицкого
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий дал комментарий касательно отставки Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.
Напомним, что "быки" объявили об уходе белорусского специалиста 5 января.
"Все отношения тренера и клуба останутся внутри. По составу "Краснодар" не пятый. Должны быть в тройке. Увольнение было не по результату. Хочу закрыть эту тему", - сказал Галицкий.
СМИ писали, что "Краснодар" решил расстаться с Гончаренко после того, как тренер несколько дней не отвечал на звонки из-за обиды за увольнение своего ассистента.
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