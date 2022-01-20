Галицкий впервые высказался об уходе Гончаренко из "Краснодара"

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Галицкий впервые высказался об уходе Гончаренко из "Краснодара"

Фото инстаграм Сергея Галицкого

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий дал комментарий касательно отставки Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

Напомним, что "быки" объявили об уходе белорусского специалиста 5 января. 

"Все отношения тренера и клуба останутся внутри. По составу "Краснодар" не пятый. Должны быть в тройке. Увольнение было не по результату. Хочу закрыть эту тему", - сказал Галицкий.

СМИ писали, что "Краснодар" решил расстаться с Гончаренко после того, как тренер несколько дней не отвечал на звонки из-за обиды за увольнение своего ассистента.

Не пропустите: Галицкий рассказал, чего не хватает "Краснодару" для чемпионства. | http://soccernews.ru
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