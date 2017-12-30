Галлас: "Чувствовал себя королем Англии"

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Галлас: "Чувствовал себя королем Англии"Известный в прошлом французский футболист Вильям Галлас назвал свою любимый английский клуб.

"Мне нравятся все три клуба. Но в "Челси" у меня было особенное время. Это был мой первый заграничный клуб, и я отлично провел время, выиграв несколько трофеев. И именно там я впервые получил вызов в сборную... Когда я выиграл Премьер-Лигу с "Челси", я почувствовал себя королем Англии. Ты хочешь чувствовать эту радость снова и снова", - цитирует бывшего футболиста FourFourTwo.

Напомним, в своей карьере Галлас поиграл за "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

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