Галлас: "Необходимо признать, что Азар хочет уйти в "Реал"
Известный в прошлом французский футболист Вильям Галлас высказался о намерениях вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.
"Иногда необходимо признать, что лучшие игроки должны или хотят уйти. Многие игроки признаются, что в детстве они болели за "Реал Мадрид" или "Барселону". Не является исключением и Эден Азар. Его мечта - сыграть за "Реал", и мы должны принять его. Все это время, в течение которого он играл за "Челси", он всегда отдавал всего себя клубу", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.
Напомним, Модрич предложил "Реалу" игрока, который заменит его в клубе. | soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
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|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
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|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20