Галлас: "Необходимо признать, что Азар хочет уйти в "Реал"

Известный в прошлом французский футболист Вильям Галлас высказался о намерениях вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

" Иногда необходимо признать, что лучшие игроки должны или хотят уйти. Многие игроки признаются, что в детстве они болели за "Реал Мадрид" или "Барселону". Не является исключением и Эден Азар. Его мечта - сыграть за "Реал", и мы должны принять его. Все это время, в течение которого он играл за "Челси", он всегда отдавал всего себя клубу ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Модрич предложил "Реалу" игрока, который заменит его в клубе. | soccernews.ru