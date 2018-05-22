Галлас оценил возможный приход Эмери в "Арсенал"

Бывший игрок "Арсенала" Вильям Галлас прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером клуба может стать Унаи Эмери.

"Меня удивила информация о том, что Эмери возглавит "Арсенал". Я ожидал увидеть во главе команды кого-то из клубных легенд - Патрика Виейра или Тьерри Анри. Я не понимаю, почему "Арсенал" не предложил им работу, хотя они много сделали для клуба.

Впрочем, я всего лишь бывший игрок "Арсенала", а не президент клуба. Поэтому я только высказываю свое мнение.

Я считаю, что Эмери является хорошим тренером. Он был успешен в Испании и провел хорошую работу с ПСЖ", - приводит слова Галласа Sky Sports.

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