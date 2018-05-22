Галлас оценил возможный приход Эмери в "Арсенал"

Теги арсенал лондонунаи эмеривильям галлас

Галлас оценил возможный приход Эмери в "Арсенал"

Бывший игрок "Арсенала" Вильям Галлас прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером клуба может стать Унаи Эмери.

"Меня удивила информация о том, что Эмери возглавит "Арсенал". Я ожидал увидеть во главе команды кого-то из клубных легенд - Патрика Виейра или Тьерри Анри. Я не понимаю, почему "Арсенал" не предложил им работу, хотя они много сделали для клуба.

Впрочем, я всего лишь бывший игрок "Арсенала", а не президент клуба. Поэтому я только высказываю свое мнение. 

Я считаю, что Эмери является хорошим тренером. Он был успешен в Испании и провел хорошую работу с ПСЖ", - приводит слова Галласа Sky Sports.

Не пропустите: Будущий тренер "Арсенала" рассчитывает на Рэмзи в качестве лидера команды. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов