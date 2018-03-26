Известный в прошлом футболист Вильям Галлас поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Знаю, что важные игроки сборной России получили травмы. Так что стоит фокусироваться на всей команде в целом. Именно организованная командная игра позволит игрокам добиться успеха и показать своей публике, что они заслуживают ее внимания и смогут дойти как минимум до 1/8 или 1/4 финала Мундиаля", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Кузяев покинул расположение сборной России. | soccernews.ru