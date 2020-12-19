Галлас предложил "Арсеналу" тренера на замену Артете

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Галлас предложил "Арсеналу" тренера на замену Артете

Бывший защитник лондонского "Арсенала" Вильям Галлас считает, что "канонирам" в случае увольнения Микеля Артеты стоит обратить внимание на кандидатуру Патрика Виейра.

"Не знаю, что происходит в "Арсенале". Возможно, Артета не подходит команде. На мой взгляд, у него нет опыта для управления большим клубом. Когда Артета заменил Эмери, мне казалось, что "Арсеналу" стоило выбрать Виейра. У Патрика больше опыта, чем у Микеля, он тренировал в МЛС, в "Ницце". Он был капитаном "Арсенала" и очень хорошо знает клуб. Если придётся увольнять Артету, "Арсеналу" нужно назначить Виейра. Уверен, фанатам это понравится", - сказал Галлас.

4 декабря Виейра был уволен из "Ниццы" и пока остаётся без работы.

По итогам 13 туров "Арсенал" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 14 очков.

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