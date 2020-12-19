Галлас предложил "Арсеналу" тренера на замену Артете
Бывший защитник лондонского "Арсенала" Вильям Галлас считает, что "канонирам" в случае увольнения Микеля Артеты стоит обратить внимание на кандидатуру Патрика Виейра.
"Не знаю, что происходит в "Арсенале". Возможно, Артета не подходит команде. На мой взгляд, у него нет опыта для управления большим клубом. Когда Артета заменил Эмери, мне казалось, что "Арсеналу" стоило выбрать Виейра. У Патрика больше опыта, чем у Микеля, он тренировал в МЛС, в "Ницце". Он был капитаном "Арсенала" и очень хорошо знает клуб. Если придётся увольнять Артету, "Арсеналу" нужно назначить Виейра. Уверен, фанатам это понравится", - сказал Галлас.
4 декабря Виейра был уволен из "Ниццы" и пока остаётся без работы.
По итогам 13 туров "Арсенал" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 14 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18