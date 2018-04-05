Галлас считает, что на Россию оказывается серьезное давление перед ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас высказался по поводу давления на Россию в преддверии Чемпионата Мира-2018.

"Нужно понимать, что политика – это не спорт, она существует отдельно от него. Мундиаль, который пройдёт в России, для политиков своего рода средство, чтобы оказать давление на власти страны. Но не нужно всё смешивать. Летом чемпионат мира должен пройти в России, поэтому давайте оставаться в рамках футбола. Если есть какие-то вопросы, которые нужно решить в политическом плане, – пожалуйста. Но не надо смешивать политику и спорт", - сказал француз. | http://soccernews.ru