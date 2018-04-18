Галлиани: "Арбитр, обслуживающий матч "Реал" - "Ювентус", был кретином"

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Галлиани: "Арбитр, обслуживающий матч "Реал" - "Ювентус", был кретином"

Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани раскритиковал Майкла Оливера, который обслуживал матч "Реал" - "Ювентус" (1:3).

"Ювентус" заслуживал победы над "Реалом". Этот пенальти был спорным. Плюс смешно было удалять Буффона. Это показало, что Оливер не понимает футбольной психологии.

И в заключение: арбитр был кретином" - приводит слова Галлиани Football Italia.

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