Галлиани может получить должность в "Реале"

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Галлиани может получить должность в "Реале"

Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани может получить должность в "Реале".

Как сообщает Football Italia, президент "сливочных" Флорентино Перес пригласил Галлиани в совет директоров клуба.

Сообщается, что Галлиани пока не принял предложение Переса.

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