Галлиани ответил на вопрос о возможном переходе Кокорина в "Монцу"

Фото твиттер "Фиорентины"

Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани исключил возможность трансфера форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.

"Кокорин неинтересен "Монце", - заявил итальянский менеджер.

В январе россиянин перешёл в "Фиорентину" из "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с новым клубом контракт до 2024 года.

В текущем сезоне 30-летний Кокорин сыграл за "фиалок" 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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