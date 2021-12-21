Галлиани ответил на вопрос о возможном переходе Кокорина в "Монцу"
Фото твиттер "Фиорентины"
Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани исключил возможность трансфера форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.
"Кокорин неинтересен "Монце", - заявил итальянский менеджер.
В январе россиянин перешёл в "Фиорентину" из "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с новым клубом контракт до 2024 года.
В текущем сезоне 30-летний Кокорин сыграл за "фиалок" 5 матчей, результативными действиями не отличался.
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