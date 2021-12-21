Галлиани ответил на вопрос о возможном переходе Кокорина в "Монцу"

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Галлиани ответил на вопрос о возможном переходе Кокорина в "Монцу"

Фото твиттер "Фиорентины"

Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани исключил возможность трансфера форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.

"Кокорин неинтересен "Монце", - заявил итальянский менеджер.

В январе россиянин перешёл в "Фиорентину" из "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с новым клубом контракт до 2024 года.

В текущем сезоне 30-летний Кокорин сыграл за "фиалок" 5 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Кокорин расстался с девушкой, от которой у него есть сын. | http://soccernews.ru
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