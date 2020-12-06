Галлиани подтвердил переход Балотелли в Монцу
Генеральный директор "Монцы", выступающей в Серии В, Адриано Галлиани подтвердил информацию о том, что Марио Балотелли подпишет контракт с клубом в ближайшее время.
"Я разговаривал с Марио. Сказал ему, что переход в "Монцу" — его последний шанс проявить себя в большом футболе. Марио — тот игрок, который обладает отличной техникой и физическими данными. Он мне нравится. Ему 30 лет, и когда он начнет тренироваться с "Монцой", через пару недель возобновит кондиции".
"У нас выбыл до конца сезона основной форвард. Президент клуба Берлускони дал добро на переход Балотелли. Он даже связывался с Марио по телефону. Агент Райола повел себя хорошо по отношению к нам. Он не взял комиссионных. Ради "Монцы" Балотелли отказал бразильскому "Васко да Гаме". А там ему предлагали сумасшедший контракт", — цитирует Галлиани Sky Sport Italia.
Уже завтра, 7-го декабря Балотелли пройдет медобследование и присоединится к новым одноклубникам.
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