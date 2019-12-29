Галлиани рассказал о забавном случае при переходе Ибрагимовича в "Милан" в 2012 году

1 Теги миланзлатан ибрагимович

Галлиани рассказал о забавном случае при переходе Ибрагимовича в "Милан" в 2012 году
Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани рассказал, как шведский форвард Златан Ибрагимович переходил в миланский клуб из "Барселоны" в 2012 году.

"Я прилетел в Барселону на частном самолете, чтобы провести переговоры по трансферу Ибрагимовича. Мы встретились со Златаном и его агентом Мино Райолой. Я смог убедить его вернуться в Серию А. Я был суеверен, поэтому выбрал те же отель, ресторан и аэропорт, которыми пользовался несколько лет назад, когда оформлял переход Роналдиньо из "Барселоны" в "Милан". 

Мы оформили выгодную сделку. Трансфер Златана обошелся нам в 24 миллиона евро в рассрочку на три года. А всего за год до этого Ибрагимович обошелся "Барселоне" вдвое дороже.

После того, как мы все согласовали, то пошли в ресторан праздновать. Когда нам принесли счет, то ни одна из двух моих карточек не сработала. Платить пришлось Златану и он странно посмотрел на меня. Я сказал ему: "Не переживай, у нас есть деньги". В ответ на это Ибрагимович засмеялся как ненормальный", - приводит слова Галлиани Gazzetta dello Sport.

Не пропустите: Бывший руководитель "Милана" рассказал, почему клуб продал Ибрагимовича в ПСЖ. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Интересно

Ответить

главное

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" и вышел на 5-е место в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" и вышел на 5-е место в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 17 42
2 Ювентус Ювентус 17 42
3 Лацио Лацио 16 36
4 Рома Рома 17 35
5 Аталанта Аталанта 17 31
6 Кальяри Кальяри 17 29
7 Парма Парма 17 25
8 Наполи Наполи 17 24
9 Болонья Болонья 17 22
10 Торино Торино 17 21
11 Милан Милан 17 21
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 16 19
13 Сассуоло Сассуоло 17 19
14 Удинезе Удинезе 17 18
15 Фиорентина Фиорентина 17 17
16 Лечче Лечче 17 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 17 14
19 СПАЛ СПАЛ 17 12
20 Дженоа Дженоа 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов