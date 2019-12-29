Галлиани рассказал о забавном случае при переходе Ибрагимовича в "Милан" в 2012 году
Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани рассказал, как шведский форвард Златан Ибрагимович переходил в миланский клуб из "Барселоны" в 2012 году.
"Я прилетел в Барселону на частном самолете, чтобы провести переговоры по трансферу Ибрагимовича. Мы встретились со Златаном и его агентом Мино Райолой. Я смог убедить его вернуться в Серию А. Я был суеверен, поэтому выбрал те же отель, ресторан и аэропорт, которыми пользовался несколько лет назад, когда оформлял переход Роналдиньо из "Барселоны" в "Милан".
Мы оформили выгодную сделку. Трансфер Златана обошелся нам в 24 миллиона евро в рассрочку на три года. А всего за год до этого Ибрагимович обошелся "Барселоне" вдвое дороже.
После того, как мы все согласовали, то пошли в ресторан праздновать. Когда нам принесли счет, то ни одна из двух моих карточек не сработала. Платить пришлось Златану и он странно посмотрел на меня. Я сказал ему: "Не переживай, у нас есть деньги". В ответ на это Ибрагимович засмеялся как ненормальный", - приводит слова Галлиани Gazzetta dello Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11