Галлиани рассказал о забавном случае при переходе Ибрагимовича в "Милан" в 2012 году



Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани рассказал, как шведский форвард Златан Ибрагимович переходил в миланский клуб из "Барселоны" в 2012 году.

"Я прилетел в Барселону на частном самолете, чтобы провести переговоры по трансферу Ибрагимовича. Мы встретились со Златаном и его агентом Мино Райолой. Я смог убедить его вернуться в Серию А. Я был суеверен, поэтому выбрал те же отель, ресторан и аэропорт, которыми пользовался несколько лет назад, когда оформлял переход Роналдиньо из "Барселоны" в "Милан".

Мы оформили выгодную сделку. Трансфер Златана обошелся нам в 24 миллиона евро в рассрочку на три года. А всего за год до этого Ибрагимович обошелся "Барселоне" вдвое дороже.

После того, как мы все согласовали, то пошли в ресторан праздновать. Когда нам принесли счет, то ни одна из двух моих карточек не сработала. Платить пришлось Златану и он странно посмотрел на меня. Я сказал ему: "Не переживай, у нас есть деньги". В ответ на это Ибрагимович засмеялся как ненормальный", - приводит слова Галлиани Gazzetta dello Sport.

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